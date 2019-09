Aber manchmal ist der Bogen bereits überspannt: Erschöpfung, Unzufriedenheit und Stress nagen so sehr an manchen Arbeitnehmer*innen, dass sie keine andere Möglichkeit sehen, als auf der Stelle zu kündigen. Dem voran geht meist der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, also irgendeine Situation oder ein Gespräch, das all den Frust der vergangenen Monate – oder sogar Jahre – zum Explodieren bringt.