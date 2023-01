Muss mich mein Job wirklich glücklich machen?

Laut vielen Influencer:innen – inklusive der Love-Island-Teilnehmerin Molly-Mae Hague – geht es bei der Arbeit einzig und allein um Erfolg. Deswegen kassierte sie letztes Jahr eine Menge Kritik, als sie im Podcast The Diary Of A CEO über ihre Arbeitsethik sprach. „Wir alle haben dieselben 24 Stunden am Tag“, sagte sie. „Wenn du etwas nur genug willst, kannst du es auch erreichen. Es kommt nur darauf an, wie weit du zu gehen bereit bist, um dort anzukommen, wo du in Zukunft gern wärst.“