Es ist sehr einfach, den Reiz eines Nebenjobs zu erkennen: Im Gegensatz zum eher düster klingenden und traditionellen Zweit- oder Drittjob suggeriert die Bezeichnung Side Hustle, dass du ein:e Draufgänger:in bist, das Meiste aus deiner Zeit rausholst. Du siehst deine Fähigkeiten oder deine Zeit nicht als etwas Selbstverständliches an; du schuftest, um in dieser kapitalistischen Welt voranzukommen. Von einem Side Hustle spricht man vor allem in Bezug auf kreative Tätigkeiten und beschreibt so die Möglichkeit, das zu tun, was man liebt, und dafür auch noch bezahlt zu werden. Das ist, was viele Millennials und die Generation Z von ihrer Arbeit erwarten, aber oft nicht finden. Wenn die Arbeitswelt deine schöpferischen Bedürfnisse und Träume nicht erfüllen kann, kann ein Nebenjob – so die Implikation – dazu dienen, dein:e eigene:r Chef:in zu werden und dein Einkommen zu erhöhen.