Endlich ein neuer Podcast, der Karrieretipps nicht anstrengend klingen lässt

Es gibt ihn in jeder Geschichte – den Moment, in dem die Heldin oder der Held den alles entscheidenden Ruf nach einer Veränderung erhält. Oft kommt er von alten Verbündeten („Obi-Wan Kenobi, You're My Only Hope!“), manchmal tief aus dem Inneren oder gleich von der ganzen Welt. The Call. Danach steht die Mission und jede oder jeder weiß genau, was er oder sie zu tun hat.