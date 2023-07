Ich verdoppelte mein Gehalt in 12 Monaten, indem ich 2x den Job wechselte

Ich strengte mich während des Praktikums an und lernte viel dazu, was meine Vorgesetzten beeindruckte. Sie fragte mich, ob ich Interesse an einer Vollzeitstelle mit einem Jahresgehalt von 26.000 Euro hätte. Ich nahm den Job begeistert an, ohne um mehr Gehalt zu bitten. Ich hatte zu große Angst vor einer Gehaltsverhandlung und wusste nicht, was ich da hätte sagen sollen.