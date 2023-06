Ich kann nicht aufhören, mir im Job den Kopf zu zerbrechen

Um deine Gedanken in den Griff zu bekommen, empfehle ich dir, sie aus einer fast schon wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten: Analysiere zuerst, wie sehr sie dir helfen oder dich beeinträchtigen, und überlege dir dann, wie und in welcher Form du gern nachdenken würdest. Was funktioniert für dich am besten? Du kannst auch herumexperimentieren, indem du etwas zum Beispiel nicht so stark im Voraus planst wie sonst und dir anschaust, wie die Dinge laufen, wenn du sie einfach mal etwas spontaner angehst , anstatt dir vorher über alles den Kopf zu zerbrechen. Vielleicht setzt du dir auch selbst gewisse Grenzen und schaust, ob dir das hilft oder nicht. Kannst du beispielsweise die Zeit und Intensität, die du für das Nachdenken aufbringst, regulieren? Sage dir selbst: Okay, ich gebe mir jetzt zehn bis 15 Minuten, um über diese Angelegenheit nachzudenken, und beschäftige mich danach wieder mit etwas anderem. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, welchen Rat du einer befreundeten Person in deiner Lage geben würdest. Was würdest du ihr empfehlen? Wir neigen nämlich dazu, anderen mehr Empathie zu schenken als uns selbst – dabei versteht uns ja eigentlich niemand besser als wir uns selbst.