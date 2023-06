Die Hälfte meines Studiums habe ich noch zu Hause gewohnt, hatte also weder Kosten für die Miete noch für Lebensmittel. Auch die Studiengebühren haben meine Eltern übernommen sowie ein monatliches „Taschengeld“ in Höhe von 150 €. Das war natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass ich mich so komplett auf mein Studium konzentriere. Da ich aber zusätzlich Geld verdienen und praktische Erfahrungen sammeln wollte, habe ich nebenbei als Werkstudentin gearbeitet sowie hier und da Geld schwarz dazu verdient – sei es als Babysitterin, Nachhilfelehrerin, Hostess oder beim Flyer verteilen. Als ich dann mit 23 von zu Hause ausgezogen bin, haben meine Eltern die komplette Miete meines WG-Zimmers (rund 500 €) übernommen sowie mein Taschengeld in eine Art „Haushaltsgeld“ in Höhe von 200 € umgewandelt. All das Geld, das ich mir zusätzlich verdient habe, konnte ich so dann für Ausgaben in meiner Freizeit nutzen. In den Semesterferien bin ich gerne verreist, was möglich war, da ich immer in Hostels übernachtet habe und mit dem Fernbus, mit der Billig-Airline oder per Mitfahrgelegenheit gereist bin.