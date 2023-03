Wie „Therapie-Sprache“ deine Beziehungen ruiniert

Seit Beginn des digitalen Zeitalters ist unser Zugang zu Therapien und Therapeut:innen immer leichter geworden – und daraus ist ein völlig neues Kommunikationssystem entstanden. Wir werden heute dazu ermutigt, „ Grenzen zu ziehen “, „ toxische Menschen “ aus unserem Leben zu streichen und uns in Beziehungen vor „ Gaslighting “, „ Narzissmus “ und „ Love-Bombing “ in Acht zu nehmen. Im Prinzip sind das alles natürlich gesunde Ideen. Aber was passiert, wenn diese Sprüche und Begriffe auch in unserer Alltagssprache ankommen? In einem Artikel im New Yorker nannte Katy Waldman dieses Phänomen 2021 den „Aufstieg der Therapie-Sprache“ – und Brandolinis Video ist das perfekte Beispiel für Therapie-Sprache im Alltag.