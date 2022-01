Überschrittene Grenzen: Wann wird ein Beziehungsstreit unverzeihlich?

„Ich werde total gemein“, erzählt Nadine, 31. „Ich greife ihn gezielt an. Ich kenne ihn so gut, dass ich weiß, wie ich ihm am meisten wehtue – indem ich ihn mit seinem Vater vergleiche. Ich weiß dabei genau, was ich tue. Es ist schlimm.“ Rachel, 27, erzählt, dass sie schon Hunderte Male von ihrer Partnerin gebeten wurde, nicht jedes Mal mit Türen zu knallen und aus dem Zimmer zu stürmen. „Sie findet das kindisch und nicht hilfreich . Wenn wir uns streiten, kann ich aber einfach nicht anders. Ich will sie verärgern. Also knalle ich mit der Schlafzimmertür, der Wohnungstür, allen Türen!“