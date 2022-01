Peut-on tout dire lors d’une dispute en couple ?

Mon partenaire et moi n'avons pas prévu de négociations contractuelles après mon cancer, mais nous nous sommes essayés à la pleine conscience en couple. C'était le confinement, et nous vivions dans un petit appartement. On peut dire sans se tromper que nous avions bien besoin de la pleine conscience. Mais cela nous a beaucoup aidés et nous a permis d'être beaucoup plus patients l'un envers l'autre. Et comme pour les négociations de contrat, cela signifie que nous nous consacrons régulièrement à des moments de calme et de soutien l'un envers l'autre. Bien sûr, nous nous disputons encore, et je suis sûre que nous franchirons tou·tes une limite de temps en temps, mais c'est réconfortant de savoir que nous avons pu trouver une voie de retour. Parfois, le fait de perdre son calme peut être très humiliant. On est donc heureu·se·x d'être à nouveau sur un terrain calme.