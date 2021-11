Warum Trennungsangst okay ist – sogar jetzt – & wie du mit ihr umgehst

Obwohl wir wissen, dass Corona unsere kollektive Psyche beeinträchtigt hat, ist die Angst davor, von unseren Partner:innen getrennt zu sein, mit viel Scham verbunden . Es fühlt sich an, als würden wir etwas Kindisches oder Tabuisiertes zugeben, wenn wir andere wissen lassen, dass es uns schwerfällt, allein zu sein. Es kann auch so rüberkommen, als würden wir damit prahlen, wie verliebt wir doch sind. Shelley glaubt, dass das damit zusammenhängen könnte, dass Unabhängigkeit in unserer Kultur als sehr wichtig angesehen wird. „[Die Scham in Verbindung mit Trennungsangst] könnte etwas mit dem Patriarchat und einer von Dominanz geprägten Kultur zu tun haben, in der Wert aufs Hartsein und innere Stärke gelegt wird. Hier kann es als Schwäche angesehen werden, emotional zu sein oder sich von einer anderen Person abhängig zu fühlen. Oder es kann sein, dass wir unsere Verletzlichkeit verbergen, weil wir fürchten, nicht so akzeptiert zu werden, wie wir wirklich sind.“