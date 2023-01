Nicht alles ist „toxisch“, bloß weil es dir nicht gefällt

Laut der Psychologie von Glass und den unzähligen Instagram-Memes, die ihre Ideen aufgreifen, wird es immer „toxische Menschen“ in deinem Leben geben. Vielleicht hast du sie sogar in die Welt gesetzt. Aber du wirst niemals für sie verantwortlich sein. Du spielst in deiner Beziehung zu ihnen keine Rolle.