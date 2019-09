Irgendwann hat die Studentin sich nicht mehr gewehrt gegen die Annäherungsversuche des Persers. Chakib kommt aus dem Iran, lebte jedoch seit seiner Kindheit in Afghanistan und ist von dort aus geflohen. Das könnte ihm nun zum Verhängnis werden, denn Afghanistan gilt als sicheres Herkunftsland. „Viele Bomben“, sagt er. „Ich habe immer viel Angst und hier in Deutschland ist es sehr schön. Auch mit meiner Caro.“ Der 18-jährige ist verliebt, das merkt man sofort. Vielleicht ist es das erste Mal, vielleicht ist es die erste große Liebe ­– jedenfalls strahlt er über das ganze Gesicht. Er blickt seine Freundin voller Zärtlichkeit an, so wie man angesehen werden will, wenn man jemanden mehr als einfach nur mag. Caro mag ihn, auch das meine ich wahrzunehmen. Aber sie weiß auch um das Bild, welches sie nach außen abgeben. „Ich habe mich lange dagegen gesträubt. Habe mir gesagt, ich wollte ihm helfen, nicht seine Freundin werden“, erzählt sie. Aber irgendwann hat das nicht mehr geklappt. Ich will wissen, wie sie das Thema generell sieht; gibt es eine Augenhöhe zwischen ihr, der 24-jährigen Studentin der Philologie, und ihm, dem 18-jährigen Geflüchteten, der gerade Deutsch lernt und der irgendwann gern etwas mit Autos machen würde? Und wie viel Verantwortung hat und übernimmt sie. „Ich liebe ihn“, sagt sie. „Er ist ein wunderbarer Mann. Und er gibt mir viel.“ Das ist mir zu vage. Er war 17 sage ich. Auch vor dem Gesetz noch minderjährig. Und er wollte ihre Hilfe, nicht ihre Liebe. „Vielleicht brauchte er beides und ich auch“, entgegnet Caro trotzig. Sie ist zierlich, sieht jünger aus, ihre blonden Haare berühren gerade so ihre Schultern. Sie greift eine Strähne und dreht sie zwischen den Fingern. Ich sehe, dass sie abwägt was sie sagt. „Das Alter hat mir zu schaffen gemacht, aber das hätte es mir bei jedem Mann. Dass er geflüchtet ist, ist mir egal. Ich mache keinen Unterschied zwischen Menschen nur aufgrund ihrer Herkunft und Geschichte.“ Für mich klingt das ein wenig wie auswendig gelernt. Auch ich differenziere und bewerte Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft. Aber ausblenden, was hinter einem Menschen liegt, einem der die Grausamkeiten des Kriegs und des Heimatsverlust noch durch die Augen eines Kindes gesehen hat, kann man meiner Ansicht nach nicht. Ob sie etwas an ihm stört, frage ich sie. „Wenig“, antwortet sie. „Manchmal trinkt er zu viel, aber er ist auch erst 18, da probiert man sich aus.“ Chakib schüttelt den Kopf. „Das mache ich manchmal, um die Bilder zu vergessen. Sie sind in meinem Kopf und wenn ich allein bin und Caro nicht bei mir, muss ich mich betäuben.“ Ich stocke. Genau das sind die Probleme, die ich sehe. Vor mir sitzt ein sympathisch wirkender 18-jähriger, aber keiner der gelöst abends feiern geht und mal ein Bier zu viel trinkt. Einer mit wachem Blick, der rastlos durch den Raum streift; der alles aufsaugt wie ein Schwamm und dessen Augen viel gesehen haben, vielleicht zu viel für seine 18 Jahre. Was Caros Eltern über die Sache denken, weiß sie mittlerweile. Ihre Mutter war erst entsetzt, dann besorgt. Nicht um Caro, sondern um Chakib. „Sie sagt ich könne nicht einschätzen, was das alles für ihn bedeutet. Und im Umkehrschluss auch nicht, was zum Beispiel eine Trennung für ihn bedeuten würde“, sagt Caro und schiebt ein wenig trotzig die Unterlippe vor. „Aber wir trennen uns ja nicht“, sagt Chakib und grinst. Ich sorge mich. Genau wie Caros Mutter. Ich hab Isabelles Worte im Ohr, die weiß, dass sie jemandem noch einen zusätzlichen Verlust beschert hat, der zu viel verloren hat und denke an ihre Schuldgefühle. Ich erinnere mich an eine meiner vergangenen Beziehungen mit einem Mann, der psychisch sehr krank war. Geliebt habe ich ihn, aber irgendwann konnte ich die Bürde nicht mehr tragen, die dritte Instanz unsere Beziehung – seine Erkrankung – nicht mehr dulden, akzeptieren, damit leben. Ich weiß wie schwer es ist mit jemandem zusammenzuleben, der viele teils schwerwiegende Probleme hat. Chakib scheint ebenfalls Probleme zu haben und sucht nach einem Anker. Zu all diesen Dingen kommen bei den beiden jungen Männern Umstände, die für uns kaum zu begreifen sind. Verlust, Schmerz, Ängste – Gefühle, die jeder kennt, aber deren Ausmaß so groß sein muss, dass man sie nicht nachempfinden kann als Außenstehender. Zusätzlich ein ständiger Druck, vielleicht doch zurück zu müssen, keine Sicherheit zu haben, immer im Schwebestatus, immer am Rand der Gesellschaft zu stehen. Ich zweifle daran, dass eine Beziehung auf Augenhöhe möglich ist. Nicht so sehr wegen der Flucht der beiden Männer. Sondern wegen dem Umstand, dass es die helfende Instanz ist, die zur Partnerin wird. Der Blick nach oben, zu der Person, die eine Hand reicht, ist quasi vorbestimmt. Zurück bleiben nach solch einem zwischenmenschlichen Konstrukt vor allem verletzte Gefühle, Frustration, Verlust – im schlechtesten Fall ein erneut traumatisierter Mensch, der zuvor schon zu viele Verletzungen erfahren hat. Schmerz auf beiden Seiten, wie man an Isabelle sehen kann. Und das Wissen, eigentlich ist das Ganze nicht richtig. „Im Prinzip ist es das Missbrauchen seiner Machtposition, als Helfender wird man immer Entscheider bleiben, für die andere Instanz bleibt nur Hoffen, Bangen und Festhalten“, sagt Isabelle. „Wer so viel verloren hat, wie Menschen wie Abdal, der hält sich an jedem noch so kleinen Strohhalm fest.“ Caro und Chakib halten beide fest. Für beide hoffe ich, der Strohhalm hält. * Die Namen wurden auf Wunsch der Beteiligten geändert. ** Hier die vollständige Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der Humboldt-Universität