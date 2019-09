MIA im Interview: „Habt Mut, Fehler zu machen!“

Insgesamt haben mich meine Eltern sehr unterstützt. Ich hatte schon früh den Hang zu wilder und exzentrischer Klamottengestaltung; meine Eltern haben mich aber niemals gebremst. Ich kann mich noch an ein besonders schönes Outfit aus meiner Schulzeit erinnern: Rote Strumpfhose, eine beige Cordhose, die an der Seite komplett aufgerissen war und von vielen Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde, dazu ein grünes Trikot mit einer weißen 10. Meine Eltern hatten an diesem Look nichts auszusetzen, aber meine beste Freundin hat mich nachmittags gefragt, ob ich tatsächlich so in die Schule gegangen wäre.