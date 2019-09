Was geben Sie den Jungs mit, wenn es um den Umgang mit Frauen geht?

Ich versuche ihnen primär vorzuleben, wie ich möchte, dass sie mich und andere Frauen behandeln. Ich möchte, dass sie mit Respekt und Zurückhaltung auf ihre Mitschülerinnen reagieren. Sie sind aber noch nicht in dem Alter, in dem sie Mädchen nach Hause bringen. Der Kleine ist 9, mein größter Sohn wird 14 – da geht es jetzt so langsam los (sie lacht wieder).