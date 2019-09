Alison, du hast dir das Datum eures aller ersten Livekonzerts tätowieren lassen. Mittlerweile sind 15 Jahre vergangen - welche Erinnerungen hast du heute noch an dieses wichtige Ereignis?

Unser erstes Konzert fand in einem Schuppen namens 12 Bar in der Denmark Street in London statt. Leider existiert der Laden heute nicht mehr. Die Show war angsteinflößend und gleichzeitig unglaublich toll; in jeder Beziehung ein unfassbares Erlebnis: Obwohl wir noch keinen Bandnamen hatten, waren ungefähr 50 Leute gekommen. Es war ein winziger Raum mit einer wahnsinnig hohen Bühne, von der man ständig Angst hatte, herunter zu fallen. Direkt davor befand sich ein Balkon, auf dem weitere Zuschauer standen. Vom oberen Publikum auf den Rängen sah man nur die Schuhe, die Hörer darunter nur bis zu den Schultern. Wir haben in knapp 20 Minuten alle sechs Songs gespielt, die wir zu diesem Zeitpunkt drauf hatten. Es war wie eine Erleuchtung. In diesen Minuten wurde uns klar, dass wir diesen unbeschreiblichen Rausch immer wieder erleben wollten.