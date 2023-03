Ich bin oft neidisch auf Freund:innen – & das sage ich ihnen auch

Am 1. Januar wachte ich verkatert in der Wohnung einer Freundin auf und griff direkt aus Gewohnheit zum Handy , um Instagram zu öffnen. Von meinem Bildschirm strahlte mir das Lächeln meiner besten Freundin entgegen, umgeben von den flackernden Lichtern der berühmten Straßenkreuzung in Shibuya, Tokio, wo sie gerade für einen Monat Urlaub machte. „2022 in Reisen“, stand in ihrer Caption. Die nächsten Bilder zeigten das glitzernde Wasser in den Kanälen von Venedig, eine Hochzeit auf Mallorca, einen farbenfrohen Sonnenuntergang in Kroatien, die Häuser von Machu Picchu. Ich war genervt: Nicht nur, weil ich am nächsten Tag wieder würde arbeiten müssen, während sie scheinbar die Zeit ihres Lebens hatte, sondern auch, weil ich mich jetzt plötzlich schuldig fühlte. Klar freute ich mich für sie – aber ich wünschte mir eben auch, sie würde ihren Jetset-Lifestyle nicht so öffentlich zur Schau stellen. Und direkt schwappte eine weitere Welle der Schuld über mich hinweg: War ich etwa eine schlechte Freundin