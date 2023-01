Mein Freund ist ausgezogen & es hat unsere Beziehung gestärkt

„Das machte ich auch ganz natürlich so für Steve und seinen Sohn. Ich achtete immer mehr darauf, was sie wollten, als auf das, was ich wollte. Das sorgte aber dafür, dass ich es wochenlang kaum aus dem Bett schaffte. Ich war einfach so down . Ich konnte kaum reden, weinte sehr fiel und hatte Probleme, was zu essen. Das lag daran, dass ich alles für sie machte – und niemand mehr etwas für mich.“ Da wurde Sav klar, dass sie damit anfangen musste, sich selbst mehr zu priorisieren. Also zog sie aus und suchte sich eine eigene Wohnung.