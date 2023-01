Eine Sex-Expertin erklärt, wie du spezielle Fetische in deine Beziehung einbringst

Klar, es ist selten, dass man von Luftballons erregt wird (wie die Mitglieder der Looner-Community) oder man in einen Teppich eingerollt werden möchte, damit jemand drauftritt. Das Schlimme an diesen Begierden liegt jedoch nicht an ihnen selbst, sondern an ungebildeten Menschen, die andere für diese harmlosen, wenn auch weniger verbreiteten Lüste ausgrenzen. Eine Person, die an einer von mir durchgeführten Fetischumfrage teilgenommen hat, sagte, dass die Auswirkungen, wenn sie ihren Fetisch mit anderen teilt, „manchmal positiv sind, manchmal aber auch entsetzlich“.