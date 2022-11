13 erogene Zonen – und wie du sie genießen kannst

Hast du schon mal Gänsehaut bekommen, wenn dein:e Partner:in einen bestimmten Teil deines Körpers berührt? Gratuliere – du hast eine deiner erogenen Zonen entdeckt. „Eine erogene Zone ist ein Teil des Körpers, der besonders empfindlich ist“, sagt Dr. Claudia Six, klinische Sexologin, Beziehungscoach und Autorin des Buches Erotic Integrity: How to Be True to Yourself Sexually . Die Stimulation dieser Bereiche kann zu sexuellen Reaktionen führen, was bedeutet, dass du dich voll und ganz auf Genuss freuen kannst.