Mit zunehmendem Alter habe ich an meinen Bewältigungsmechanismen gearbeitet, um die emotionalen Unwetter zu überstehen, die scheinbar aus dem Nichts in mir aufsteigen. Früher schränkte ich meine Ernährung ein und verfiel in Binge-Eating- und Purging-Verhalten , und ich habe mich auf Alkohol verlassen, um die fast ständigen aufdringlichen Gedanken zu betäuben. Aber ich habe gemerkt, dass das auf lange Sicht alles nur noch schlimmer macht. In den letzten Jahren habe ich versucht, so nah wie möglich an einer ‚stillen‘ oder ‚high functioning‘ BPS zu bleiben: Ich nehme SSRI-Präparate , um die Tiefs abzuschwächen, gehe zur Gesprächstherapie, um meine wechselnden Stimmungen und Gedanken zu verstehen, konzentriere mich darauf, gut zu essen und zu schlafen , um meine Stimmung zu regulieren, und versuche, meine Erwartungen an Freundschaften und Beziehungen zu regulieren. Frustrierenderweise hat sich mein Zustand dadurch aber nicht verbessert. Jetzt habe ich oft das Gefühl, dass ich die überwältigenden Gefühle einfach aussitzen muss, anstatt etwas dagegen zu tun.