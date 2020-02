Wenn du dich in einer ähnlichen, vielleicht sogar noch gravierenderen Situation befindest rät Sally, auf sich selbst zu achten. Es geht hier nicht um Schuldzuweisung oder Egoismus. Aber es bringt niemandem etwas, wenn dein*e Partner*in dich mit runterzieht. Er oder sie braucht professionelle Hilfe – du allein kannst ihn oder sie nicht retten, besonders, wenn die betroffene Person nicht einsichtig ist und etwas verändern will. Was du laut der Therapeutin deswegen machen solltest ist, „die Kontrolle über eure Finanzen zu übernehmen und wachsam zu sein“. Sollte die Situation wirklich gravierend sein (und das ist sie vermutlich), musst du wohlmöglich akzeptieren, dass du die Person, die du liebst nicht retten kannst – so sehr du es auch willst, so Sally. Möglicherweise hast du dann gar keine andere Chance, als zu überlegen, ob eure Beziehung überhaupt noch eine Zukunft hat. So traurig das auch ist.