Meine Eltern waren sexpositiv und polyamourös, bevor es cool war

Mit 28 bin ich immer noch Single. Ich glaube nicht, dass ich eine wirkliche Antwort auf die Frage habe, warum das so ist, aber ich komme jetzt viel besser damit klar als früher. Ich habe gesunde und erfüllende Beziehungen zu Freund:innen und Familienmitgliedern, von denen viele ebenfalls Dauer-Singles sind. Im Grunde genommen ist Sex für mich einfach nicht so wichtig. Wäre ich gerne in einer festen, romantischen Beziehung? Ja, und ich hoffe wirklich, dass das irgendwann für mich passiert. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Nach Jahren gescheiterter Nicht-Beziehungen habe ich festgestellt, dass ich mich nicht mehr so sehr nach romantischer Liebe sehne wie früher. Ich betrachte mich nicht als polyamourös – ich neige definitiv eher zu Monogamie als zu irgendetwas anderem –, aber wenn ich jemals in einer Beziehung bin, in der sich Polyamorie für mich und meinen Partner richtig anfühlt, bin ich offen für dieses Gespräch.