Nacktschwimmen & Gruppensex: So war mein erster Aufenthalt im Swinger-Resort

Stell dir den ikonischen „YMCA“-Tanz vor. Nur, dass diese Version von zwei Frauen durch eine Arsch-in-der-Luft-Performance an der Seite eines Nacktpools ausgeführt wird, die die Buchstaben in Scherenstellung nachahmen. Überflutet von der jamaikanischen Sonne lachen sie über ihre unorthodoxe, aber haargenaue und kitschige Darstellung. Diese Eskapaden versinnbildlichen meinen kürzlichen Aufenthalt auf Hedonism II in Negril, Jamaika: amüsant, entblößt und voller Frauenpower.



Gelegen an Negrils berühmtem Seven Mile Beach ist Hedonism II der Ort, an dem Nudisten, Bisexuelle, Heterosexuelle und „Lifestyle“-Leute (aka Swinger) ihre Fantasien ausleben können – wie mild oder wild sie auch sein mögen. Für eine Sex-positive Frau wie mich hat dieser spontan gebuchte Trip perfekt gepasst. Ich hatte keine Ahnung, ob ich an einem Nudisten/Lifestyle-Resort Gefallen finden würde, aber ich denke, dass ich es hätte erahnen können.



Mein Weg zu diesem Trip war kompliziert. Ich entdeckte die Power meiner Muschi auf der flauschigen, gelben Badematte im Badezimmer meiner Eltern. Dort erforschte ich mich selbst zwischen zwei Ballettstunden – ich war 6 Jahre alt.



Meine tatsachenbezogene Sexualaufklärung begann kurz vor meinen Teenagerjahren, als ich mir Dr. Ruths Spätabendprogramm auf meinem Sony Walkman anhörte. Ein paar Jahre danach verlor ich meine Unschuld an einen wortgewandten Lacrossespieler, der mir Privatunterricht in Französisch gab (obwohl ich eine ausgezeichnete Schülerin war). Als meine Mutter das herausfand, bezeichnete sie mich als Schlampe. Mein Vater war davon überzeugt, dass ich vergewaltigt wurde. Beide wollten nicht akzeptieren, dass es einvernehmlich war und es löste auch keine Unterhaltung über Sex aus.



In meinen frühen 20ern hatte ich ein Paar unbeholfene sexuelle College-Erfahrungen, bevor ich anfing zu denken, dass ich die einzige Person war, die mich befriedigen konnte. Also kaufte ich meinen ersten Vibrator mit 18. Dieses Geschenk der Orgasmusgötter lehrte mich eine laute und klare Botschaft: Sexuelle Lust bedeutet Macht.



Später managte ich die Personals & Promotions Abteilung der Philadelphia Weekly und schrieb Pornorezensionen für eine bedeutende Website für Erwachsene. Je mehr ich über Sex und mein Streben nach Befriedigung redete, desto mehr beschämte man mich und wollte mir den Mund verbieten. Augenscheinlich reden höfliche Frauen nicht über Sex, Orgasmen oder was sie im Bett wollen. Oder so hatte man mir das vorgegaukelt.