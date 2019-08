Die Ergebnisse basieren auf einer Reihe von Faktoren, zu denen weibliche Teilnehmer befragt wurden. Darunter die sexuelle Zufriedenheit, der Konsum bzw. Einsatz von Sex-Toys sowie der Zugang zu Verhütungsmitteln. Auch die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde als ein weiteres Kriterium mit in das Ranking einbezogen. Ein Mittelwert all dieser Kategorien soll schließlich die Städte zeigen, in denen Frauen das beste Sexleben führen, weil sie besonders offen und liberal sind. Die Studie wurde in insgesamt 100 Städten weltweit durchgeführt.