Dass man bei dm neben Kosmetik- und Beautyartikeln, die in erster Linie für die Körperpflege sorgen, auch Kondome kaufen kann, ist allgemeinhin bekannt. Jetzt geht der Drogeriemarkt aber noch einen Schritt weiter und will demnächst Sexspielzeug in seinen Märkten vertreiben. Gleich neben dem Rasierschaum sollen dann also auch Vibratoren, Penisringe und Liebeskugeln zu finden sein.