Wie man am besten Sex im Haus der Eltern hat

An den Feiertagen gilt es jedes Jahr die eine oder andere Klippe zu umschiffen und so einigen Fettnäpfchen auszuweichen. Wie viel Geld sollte ich für welches Geschenk ausgeben? Treffen die Zeilen der Weihnachtspost den richtigen Ton? Und, wohl die wichtigste Frage von allen: Wie lässt man sich im Haus seiner Eltern am besten flachlegen?Ein Frage, die sich wohl jeder immer wieder aufs Neuen stellt, wenn er zu den Feiertagen in Richtung elterliches Zuhause aufbricht. „Ich hätte so gern Sex mit ihm, wenn er herkommt“, erklärt eine Userin verzweifelt nach Hilfe suchend auf Yahoo Answers . „Draußen Sex zu haben, ist leider keine Option. Ich denke wir müssen es dann im Auto tun. Aber auch das kann ganz schön schwierig werden…irgendwelche Tipps?“