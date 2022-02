Was heißt Familie heute? Warum wir ihre Definition überdenken sollten

Diese Definition von Familie hat sich insbesondere in der Politik als nützlich erwiesen. Sarah Jaffe schreibt in ihrer Einleitung zu Work Won't Love You Back dazu Folgendes: „Die Familie selbst war und ist eine soziale, wirtschaftliche und politische Institution. Sie entwickelte sich neben anderen Institutionen – dem Kapitalismus und dem Staat – und wurde wie diese als Mechanismus zur Kontrolle und Leitung der Arbeit, in diesem Fall der Arbeit der Frauen, entwickelt.“ Arbeit bezieht sich hier auf die Energie, die Frauen investieren – die Arbeit der Liebe, der Akt der Pflege und Aufrechterhaltung der geldbringenden Arbeit des Mannes sowie der Erziehung von Kindern, sodass diese denselben Kreislauf wiederholen können. Fortpflanzung war klassenübergreifend notwendig, um neue Arbeitskräfte zu schaffen und ein höheres Einkommen zu erzielen, aber auch, um Reichtum und Land innerhalb der klaren Grenzen biologischer Bindungen zu halten.