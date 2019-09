Die Leute denken, es wäre okay, in der Öffentlichkeit über weibliche Körper zu diskutieren. Es ist nicht okay, wie es auch nicht okay ist, in der Öffentlichkeit über männliche Körper oder IRGENDWELCHE Körper überhaupt zu diskutieren. Aber es sind Frauen, die am meisten dieser Überwachung ausgesetzt sind. Hast du eine Ahnung, wie viele Männer mit aufgeblähten Bauch ich regelmäßig sehe? Eine Menge Leute tragen ihr Gewicht auf ihren Oberschenkeln, Bäuchen oder Ärschen mit sich herum. Und das ist alles vollkommen normal, weil es die Art und Weise ist, auf die ihr Körper funktioniert. Er funktioniert verdammt noch mal eben so.



Sie sehen also mich als Frau - und Sie sehen meinen Bauch, der nicht flach ist und sich ein bisschen nach vorne wölbt - und dann auf einmal sind sie so drauf: OH! Sie ist eine Frau mit Bauch, also muss sie schwanger sein. NEIN! Lasst das bleiben! Das ist genauso lächerlich anzunehmen, dass ich eine Vagina habe. Ich könnte auch einen Penis haben.



Ehrlich gesagt ist die Annahme, eine Frau sei schwanger, genauso lächerlich wie die Annahme, ein Mann mit dickem Bauch habe ein Baby da drin. Worauf will ich also hinaus? Folgerungen, die auf Annahmen beruhen, sind lächerlich. Auf einer persönlichen Ebene war ich von meiner eigenen Reaktion überrascht. Ich habe mir schon sehr viel verletzendere und persönlichere Dinge in viel größerem Ausmaß über meinen Körper anhören müssen.



Warum verletzt mich dieser Schwangerschafts-Schwachsinn so viel mehr als Beleidigungen, die viel tiefer gehen? Ich wünschte, es wäre eines der Dinge, die ich abschalten, verdrängen und unter „unmögliche patriarchalische Angelegenheiten“ abhaken könnte, aber es passiert so häufig, dass ich es nicht ignorieren kann.

Ich denke, alle sollten ihre Klappe über die Körper anderer Leute halten, solange diese Leute sich nicht einverstanden erklärt haben, ihn bewundern/beleidigen/kommentieren zu lassen.