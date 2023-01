Wir planten beim 2. Date einen gemeinsamen Urlaub

Wir fanden schnell raus, dass es zur Tradition des Festivals gehört, Leute mit Konfetti zu bewerfen und sich gegenseitig einen Plastikhammer um die Ohren zu hauen. Traditionell wird dort auch früh Alkohol getrunken – also taumelten wir mit Sekt in der Hand durch die Straßen und fischten uns farbenfrohe Papierfetzen aus den Klamotten und Haaren, von denen ich heute immer noch hier und da welche finde. So sehr wir auch in diese Kultur eintauchen wollten, wurde es doch mit der Zeit etwas anstrengend, dauernd so heftig wie möglich Konfetti ins Gesicht geworfen zu bekommen. Ich war erleichtert, dass es ihm genauso ging – also flüchteten wir, um den restlichen Tag im Hotel-Pool zu verbringen. Während wir durch diese komische Mischung aus Zwiebeln und Konfetti zurück zum Hotel schlenderten, machte sich in uns beiden ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit breit. Das Festival war so locker, so albern gewesen, und ich fühlte mich ihm näher als zuvor. Die Tatsache, dass wir beide kein Problem damit hatten, das Festival früher als geplant zu verlassen, gab mir das Gefühl, wir seien ein Team.