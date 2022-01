Warum ich 2022 auf To-do-Listen verzichten werde

Vielleicht lag mein Problem darin, dass ich das Verfassen von Aufgabenlisten falsch angegangen war. Vielleicht sind meine Listen einfach zu lang und zu ehrgeizig und möglicherweise habe ich zu viele davon. Der Experte in der Kunst des Listenschreibens, David Allen (Autor von Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity), ist der Meinung, dass die Antwort auf „schlechte“ Listen darin besteht, detaillierter zu sein. Anstatt „Mama anrufen“ solltest du lieber schreiben, warum du sie anrufen oder wann du es tun solltest. Aber wie er 2017 in einem Interview mit The Guardian erzählte, bleiben seine Listen, genau wie meine, oft unvollendet. Er sagte: „Neulich fand ich ein altes Notizbuch von vor sechs Jahren, und da stand etwas drin, das ich immer noch nicht erledigt habe.“ Aber wie der Artikel andeutet, hat er auch viele Bücher geschrieben und ist sehr erfolgreich, also kann das Verfassen von Listen doch nicht so schlecht sein, oder?