Hinter meiner stürmischen Beziehung steckte etwas Finsteres

Leider haben Betroffene meist mit enormen Schamgefühlen zu kämpfen, wenn ihnen bewusst wird, was in ihrer Beziehung schief läuft. Wenn all das, was du für wahr gehalten hast, plötzlich vor deinen Augen zerbricht , kann das unangenehme Gefühle auslösen. Vielleicht kommst du dir dumm vor und hältst dich für naiv, weil du die Warnsignale nicht als solche erkannt hast; wie Holly betont, kann das aber absoluten jedem und jeder passieren. „Solche Beziehungen fühlen sich anfangs vielleicht total sicher an. Ein:e missbräuchliche:r Partner:in wird sich viel Mühe geben, um dein Vertrauen zu gewinnen, damit du ihm oder ihr alles verzeihst“, sagt sie. Holly empfiehlt, dich in solchen Situationen an deine liebsten Vertrauen zu wenden und dir Hilfe von außen zu holen, um die Zwangskontrolle innerhalb deiner Beziehung als solche identifizieren zu lassen – vor allem, weil ein frühes Zusammenziehen zu Beginn einer Beziehung eine missbräuchliche Taktik sein kann, um dich von deinem Umfeld zu lösen. „Verlasse dich auf deine Freund:innen und Familie. Lass dir von ihnen helfen, alles im Blick zu behalten, oder sprich darüber mit einem:einer Therapeut:in.“