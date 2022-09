Ich kann meine Mutter nicht mehr ausstehen – was soll ich tun?

Wenn du für dich beschließt, dass die Familie in deinem Leben die wichtigste Rolle einnehmen soll, kann das harte Arbeit bedeuten. Manchmal ist das mit Teamwork machbar – zum Beispiel bei einer Familientherapie . Oft muss aber jemand die Zügel in die Hand nehmen, um diese Bemühungen voranzutreiben. In dem Fall liegt es dann an einer Person (in diesem Fall womöglich an dir), die größere Last auf die Schultern zu nehmen und zu versuchen, eure Differenzen zu überbrücken. Dazu kommt leider oft die Schwierigkeit, dass viele Leute in ihrer Einstellung ziemlich stur sein können und sich daher nur ungern verändern. Worüber wir aber sehr wohl die Kontrolle haben, ist unsere Reaktion auf das Verhalten anderer Leute. Manchmal ist es leichter, zu akzeptieren, dass sich unser Gegenüber nicht verändern wird, anstatt es dazu zu zwingen.