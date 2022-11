Warum es dir so Angst macht, eine Beziehung zu definieren

„Prinzipiell mögen viele Leute diese Unklarheit, weil sie sich sicherer anfühlt“, erklärt die Psychologin Dr. Kayla Knopp . Beziehungen waren früher linearer und durchliefen ganz klare „Verpflichtungsphasen“, erzählt sie. Man kam zusammen, verlobte sich, und dann wurde geheiratet . Heutzutage sind Beziehungen aber eben nicht mehr so einheitlich: Manche Paare wollen heiraten, andere wollen lieber etwas Lockeres, und die meisten fühlen sich irgendwo in der Mitte am wohlsten. Wir sind uns aber nicht immer sicher, in welche dieser Richtungen unsere Beziehungen hinauslaufen – also drücken wir uns komplett davor, ihnen einen Stempel zu verpassen, erklärt Dr. Knopp. „Es ist angsteinflößend, eine Entscheidung über die Beziehung zu treffen. Deswegen sind viele Leute dahingehend sehr nervös“, sagt sie.