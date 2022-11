Wie mir mein Bauchnabel-Piercing beibrachte, meinen Bauch zu lieben

Nach ihrem ersten großen Höhepunkt in den 90ern bis hin in die 2000er und ihrem kurzen Revival vor fünf Jahren erleben die Bauchnabel-Piercings in der westlichen Popkultur gerade ihre dritte Welle. So überraschend ist das nicht: Schließlich tauchen gerade auch viele andere 2000er-Looks wieder auf, beispielsweise in Form von „Arschgeweihen“, Hüftjeans und Miniröcken . Eins ist klar: Der untere Oberkörper steht wieder mal im Fashion-Rampenlicht – und dagegen konnte auch ich mich nicht wehren. Letzten Monat habe ich mir spontan den Bauchnabel piercen lassen. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, wie sehr sich das kleine, glitzernde Schmuckstück in kürzester Zeit auf meine Beziehung zu meinem Körper auswirken würde.