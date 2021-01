Ist es sicher, dich selbst zu piercen? Wir haben zwei Profis gefragt

Unser Leben wirkt gerade so unberechenbar wie vielleicht nie zuvor. Der Lockdown scheint kein Ende zu nehmen – und um zumindest in irgendeinem Lebensbereich das Gefühl zu bekommen, alles selbst unter Kontrolle zu haben, experimentieren einige von uns gerade zu Hause mit ihrem Aussehen. DIY-Haarschnitte oder -farben Tattoo-Pläne für später: Weil die entsprechenden Studios und Salons derzeit geschlossen sind, verlagern sich viele dieser Beauty-Rituale eben ins eigene Zuhause. Und während „Do it yourself“ natürlich eine tolle Idee ist, wenn’s ums Basteln oder Umgestalten der Wohnung geht, kann das Konzept ganz schnell schief gehen, wenn es am eigenen Körper angewandt wird. Besonders beliebt in dieser Kategorie momentan: DIY-Piercings, meist in Form von Piercing-Kits für zu Hause.