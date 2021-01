Dieser bunte Pinterest-Nagel-Trend lässt deiner Kreativität freien Lauf

Neues Jahr, neue Nägel – und 2021 scheint besonders bunt zu werden. Und während edle, minimalistische Looks wie French Tips natürlich immer im Trend bleiben werden, lassen wir in diesem Jahr unserer Kreativität ein wenig mehr freien Lauf – mit der regellosen Maniküre, die Gen Z auf Pinterest, TikTok und Co. liebevoll „indie nails“ getauft hat.Aber was soll das denn eigentlich heißen? Naja – eigentlich alles, was du willst. Das „indie“ ist nämlich die Kurzform für „independent“, also „unabhängig“, und der Name ist Programm: Jeder Nagel steht für sich. Wenn du also Lust drauf hast, einen gelben Smiley auf deinen Ringfinger-Nagel zu pinseln, auf deinem Zeigefinger aber lieber ein Yin-Yang-Symbol trägst und deinen Mittelfinger mit einem Kuhfleckenmuster verzieren möchtest – na dann, auf geht’s! Das Ergebnis ist eine vielseitige Maniküre, die völlig chaotisch ist, aber eben auch einfach Spaß macht.Du brauchst ein bisschen Inspiration? Kein Problem – scroll dich einfach durch unsere kleine Auswahl.