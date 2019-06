French Nails feiern ihr Comeback & Bella Hadid liebt sie

Laut Rita De Alencar Pinto, der Besitzerin und Gründerin des New Yorker Nagelsalons Vanity Projects , fragen immer mehr Kund*innen nach „Deep French“-Nägeln. „Im Vergleich zu traditionellen French Nails nimmt die weiße Partie jetzt eine größere Fläche ein“, erklärt Pinto und ergänzt, dass der Look eine Hommage an die Disco-Ära sein soll, in der viele Frauen genau diesen Style trugen. „Der Hype begann eigentlich schon letztes Jahr, aber spätestens als Bella Hadid eine Deep-French-Maniküre präsentierte, wurde er richtig groß. Seitdem ist die Nachfrage immer mehr angestiegen.“