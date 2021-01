“Indie Nails” : la manucure dépareillée tendance sur Pinterest

Alors, qu'est-ce que l'"indie nails" ? Eh bien, c'est ce que vous voulez que ce soit. Pour obtenir le look, il suffit de se pencher sur chaque ongle indépendamment - par exemple, un smiley jaune sur votre annulaire, un symbole yin-yang sur votre index, et un motif vache entre les deux - et vous vous retrouvez avec une manucure complète, totalement aléatoire et très fun. En d'autres termes, une manucure dépareillée avec différents motifs et couleurs. Pour toute l'inspiration dont vous avez besoin, faites défiler le diaporama.