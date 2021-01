Infections, cicatrices : les ravages des kits de piercing maison

En d'autres termes, il est tellement facile de faire des erreurs à la maison, sciemment ou non. Lola partage cet avis. "En tant que professionnelle du piercing, je peux vous parler de la quantité de travail nécessaire pour créer un espace propre pour le piercing dans un environnement de studio. Toutes les surfaces doivent être désinfectées avec un désinfectant de qualité médicale entre chaque utilisation, les mains doivent être lavées (et non désinfectées) au moins une fois à chaque interaction physique avec le client, et plusieurs paires de gants sont nécessaires tout au long de la procédure pour éviter la contamination croisée". Et Lola de poursuivre : "Tous les articles qui entrent en contact avec la peau, y compris les désinfectants cutanés topiques et les instruments de marquage, doivent être à usage unique et de préférence stériles. Tout cela intervient avant que l'aiguille stérile à usage unique et les bijoux de qualité implantaire ne s'approchent d'un client". En d'autres termes, il est incroyablement difficile de maintenir ce niveau d'hygiène à la maison, quel que soit le degré de propreté de votre maison.