Was man zu Freund:innen mit Fruchtbarkeitsproblemen sagen sollte (und was nicht)

Wahrscheinlich kennst du eine Frau wie mich: eine, die sich schon immer Kinder gewünscht hat und weiß, dass sie eine großartige Mutter sein würde, aber deren Kinderwunsch jetzt aus sterilen Besuchen in Fruchtbarkeitskliniken und selbst verabreichten Spritzen besteht, anstatt die Hüften zu Barry White zu schwingen. Du weißt nicht, wie du mit deiner Freundin umgehen sollst, die so mit Hormonen vollgepumpt ist, dass der bloße Anblick eines Kinderwagens sie in einen fünfstündigen Heulkrampf versetzen kann? Wer kann dir das verdenken? Deshalb habe ich diesen Leitfaden erstellt.