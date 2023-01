Ich habe es satt, mit der Partnersuche zu warten, bis ich mich „perfekt“ fühle

Tara, 34, führte in ihren 20ern Langzeitbeziehungen, bis sie merkte, dass sie nicht wusste, wer sie war, weil ihre Identität von diesen Partnerschaften verschlungen worden waren. „Meine 20er waren die Konsequenz dessen, mit wem ich damals zusammen war. Ich brauchte eine Beziehung, die meine Welt völlig aus den Angeln hob, um zu erkennen, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes existierte, um das Glück eines anderen Menschen zu erfüllen. Also nahm ich mir eine Auszeit. Ich hörte auf, mich zu verabreden. Ich wusste, dass ich Raum für mich selbst brauchte, um herauszufinden, wer ich wirklich war – als ich selbst. Was ich wollte, was ich schätzte, was ich respektierte, was ich genoss – nicht nur bei einem Partner, sondern im Leben.“ Das ist natürlich ein guter Grund, sich nicht mehr zu verabreden – aber was passiert, wenn die Beweggründe nicht so gesund sind?