Dass Schönheit in den Medien mit nicht zu erreichenden Leveln an Perfektion gleichgesetzt wird, ist kein Geheimnis. Trotzdem fühlen wir uns häufig gerade zu den Menschen hingezogen, die nicht so aussehen, wie es dem aktuellen Standard entspricht. Unkonventionelle Schönheit ist einfach wesentlich fesselnder als der gleichförmige Model-Look.