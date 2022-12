Warum Dating-Apps unbedingt User-Bewertungen brauchen

‚Are We Dating The Same Guy?‘ (Daten wir denselben Typen?) wurde als Facebook-Gruppe für New Yorkerinnen gegründet, in der Frauen anonym Warnungen über Männer austauschen können, mit denen sie ausgegangen sind, oder Informationen über potenzielle Verehrer anfordern können. (Im Grunde ist es eine Art offenes Register über Gewalttäter und Arschlöcher zugleich.) Die Gruppe hat in nur wenigen Monaten über 60.000 Mitglieder gewonnen und Ableger in den meisten großen US-Städten (Boston, L.A., Austin usw.) und auf internationaler Ebene (in London, Sydney, Melbourne usw.) hervorgebracht.