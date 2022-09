Die Vor- & Nachteile davon, Freund:innen zu daten – 7 Leute erzählen

Du bist also in eine Person verknallt , mit der du befreundet bist. Vielleicht starrst du sie bei einer Party vom anderen Ende des Zimmers an, analysierst jedes Wort, das sie dir schickt, und erwähnst ihren Namen bei jeder Chance, die sich dir bietet. Aber was solltest du deswegen unternehmen – wenn überhaupt? Solltest du versuchen, deine Gefühle zu unterdrücken? Oder solltest du diesen Freund oder diese Freundin tatsächlich um ein Date bitten?Zuallererst sollten wir betonen: Es ist völlig normal, sich in Freund:innen zu verlieben Studien zufolge finden die meisten von uns andere Menschen attraktiver , wenn wir sie bereits kennen (was auch erklären könnte, wieso wir manchmal den Eindruck haben, in Dating-Apps nie jemanden zu sehen, den oder die wir wirklich mögen). Freund:innen um ein Date zu bitten, kann aber gleichzeitig deutlich angsteinflößender sein, als ein Tinder-Match zu einem Drink einzuladen.„Mit einem Freund oder einer Freundin etwas anzufangen, kann riskant sein. Es könnte ja passieren, dass ihr euch trennt und dadurch eine gute Freundschaft verliert ; vielleicht zerbricht auch euer gemeinsamer Freundeskreis daran, wenn ihr einen teilt“, meint Maria Sullivan, Dating-Expertin und Vizepräsidentin von Dating.com . „Es kann aber auch zur großen Liebe werden. Es ist also immer eine gute Idee, es zumindest auszuprobieren, wenn du glaubst, dass daraus etwas Tolles entstehen könnte.“Und hey: Selbst wenn eure romantische Beziehung ins Nichts führt, bedeutet das nicht automatisch den Untergang eurer Freundschaft. „Bloß weil eine Beziehung nicht klappt, heißt das ja nicht, dass ihr nicht zu eurer Ausgangssituation zurückkehren könnt“, betont Sullivan. „Wenn ihr in der Gruppe mit gemeinsamen Freund:innen rumhängt, kann das helfen, eure Freundschaft aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Zeit kehrt dann alles wieder zur Normalität zurück.“Soweit die Theorie – aber wie sieht die Realität aus? Wir haben nachgefragt und im Folgenden einige Erfahrungen und Ratschläge von Leuten gesammelt, die den Sprung gewagt und ihre Freund:innen gedatet haben.Lust auf mehr? Lass dir die besten Storys von Refinery29 Deutschland jede Woche in deinen Posteingang liefern. Melde dich hier für unseren Newsletter an