Sind TikToks „Bare Minimum Mondays“ die Lösung gegen Burnout?

Wenn du selbst deine Arbeitswoche am Montag am liebsten mit den banalsten, am wenigsten anstrengenden Aufgaben beginnst, bist du damit nicht allein. Tatsächlich ist diese Taktik inzwischen so weit verbreitet, dass TikTok sie „ Bare Minimum Mondays “ getauft hat – auf Deutsch so viel wie „Absolutes-Minimum-Montage“. Der Trend hat schon über 600 Millionen Views gesammelt. Warum? Weil er angeblich das Mittel gegen die „Sunday Scaries“ sein soll – das Gefühl, wenn du dich sonntags schon vor der neuen Arbeitswoche graust.