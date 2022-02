Du willst kündigen? So klappt’s möglichst angenehm

Am besten gehst du das Thema ganz direkt an, ohne allzu kritisch zu werden – nicht für dein Gegenüber, sondern für dich. Ob du nun einfach einen besseren Job gefunden hast oder kündigst, weil dein jetziges Arbeitsumfeld furchtbar ist: Lass deiner aufgestauten Wut oder Frustration nicht einfach freien Lauf, so gut sich das vielleicht auch anfühlen würde. So etwas kann den ganzen Prozess nämlich zusätzlich erschweren oder sogar dazu führen, dass man sich an dir „rächen“ will. Halte deine Kündigung daher möglichst schlicht und professionell – selbst, wenn deine Vorgesetzten unprofessionell reagieren sollten. Außerdem hast du danach immer noch die Möglichkeit, um ein Abschlussgespräch zu bitten, in dem du deine Kritik anbringen kannst, wenn du glaubst, dass das hilfreich sein könnte.