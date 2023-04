Ist meine Krankheitsangst absurd oder gaslighten mich meine Ärzt:innen?

Die 30-jährige Anna hat sich selbst immer als „Kämpferin“ bezeichnet. Erst vor Kurzem wurde ihr aber so richtig klar, wie sehr ihre Ängste um ihre Gesundheit ihr Leben bestimmen. Sie traut sich nicht, neue Lebensmittel oder Medikamente auszuprobieren, weil sie sich vor einem anaphylaktischen Schock fürchtet – obwohl sie nie solche Allergien hatte. Jedes Mal, wenn sie Nudeln isst, hat sie Angst davor, sich zu verschlucken und zu ersticken. Ihre Angstzustände sorgen außerdem dafür, dass sie regelmäßig Herzrasen hat – was sich für sie jedes Mal so anfühlt, als würde sie sterben (vor allem, weil ihre Mutter an einem schwachen Herz leidet).