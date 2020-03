Deswegen wende ich mich auch ständig an Freund*innen und meine Familie, in der Hoffnung, sie könnten mich vielleicht beruhigen. Aber ich bin mir sicher, ich nerve sie damit mittlerweile. Und ja, es ist mir bewusst, wie irrational es ist, medizinischem Fachpersonal nicht zu vertrauen und dann zu Mama zu rennen – obwohl sie gar keine Ärztin ist und es nicht wissen kann. Aber nur weil ich das weiß, ändert das nichts an meinem Empfindungen. Manchmal google ich auch nach Antworten, aber für Menschen mit Krankheitsängsten ist das Internet ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kannst du dir sicher sein, dass irgendwann das Wort Krebs auftaucht, wenn du nach Symptomen googelst. Die Informationen sind immer so ungenau und nicht auf dich persönlich zugeschnitten und das macht eine Selbstdiagnose praktisch unmöglich. Gleichzeitig hat die Suche meine Ängste schon oft noch viel schlimmer gemacht. Auf der anderen Seite habe ich online auch schon Informationen gefunden, die mir geholfen haben, meine psychische Krankheit besser zu verstehen. Ich habe Selbsthilfegruppen gefunden und Foren, in denen ich mich mit anderen Betroffenen austauschen kann. Dadurch habe ich festgestellt, wie vielen Menschen es so geht wie mir – ich bin nicht allein mit meinen Ängsten. Und trotzdem spiele ich mein Problem oft herunter, wenn ich mit Menschen darüber rede, die mir nicht so nahe sind, denn ich habe Angst vor ihren Reaktionen. Viele verstehen es nicht und machen, ohne es zu wissen, Bemerkungen, die alles andere als hilfreich für mich sind, wie „Alle machen sich über ihre Gesundheit sorgen“ oder „Du musst einfach nur im Hier und Jetzt leben und dir keine Sorgen über so ein Zeug machen“. Ich tendiere dann oft dazu, einen Witz darüber zu machen und dann vom Thema abzulenken, weil ich mich dafür schäme, zuzugeben, wie sehr mich die Krankheitsängste in der Hand haben.