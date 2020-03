Hypocondriaque : “Mon lourd quotidien avec ce trouble anxieux”

J'ai fini par aller trois fois chez le médecin en l'espace de deux semaines, chaque fois dans un état de panique totale, suppliant qu'on me fasse passer des examens et autres scanners. À chaque visite, on m'a répondu que mes symptômes étaient dûs à l'anxiété et que j'étais trop jeune pour que ce soit inquiétant. À partir de là, j'ai passé tout mon temps libre à lire des articles sur le cancer des ovaires, à lire des articles sur des filles du même âge que moi qui étaient renvoyées par les médecins, pour n'être diagnostiquées que trop tard pour pouvoir être soignées. J'étais complètement terrifiée. Heureusement, je travaille dans un hôpital et un consultant m'a fait passer un scanner pour me rassurer, et ça m’a confirmé que tout allait bien. Tout de suite après le scanner, tous les symptômes ont cessé, mais malheureusement l'anxiété, elle, persiste, passant d'une maladie à l'autre, ne me laissant que très peu de répit.”